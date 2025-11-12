Imenik podjetij
Intuit Backend programski inženir Plače v India

Backend programski inženir nadomestilo in India pri Intuit se giblje od ₹3.12M na year za Software Engineer 1 do ₹11.53M na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.73M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Intuit. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
Software Engineer 1
(Začetna stopnja)
₹3.12M
₹1.99M
₹962K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Prikaži 4 Več stopenj
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Intuit so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Intuit in India znaša letno skupno plačilo ₹11,533,504. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Intuit za vlogo Backend programski inženir in India je ₹5,697,864.

