International SOS
International SOS Plače

Plače International SOS se gibljejo od $70,614 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $150,000 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri International SOS. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Prodaja
Median $150K
Podatkovni znanstvenik
$70.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$94.1K

Vodja programa
$74.6K
Vodja projekta
$127K
Pogosta vprašanja

