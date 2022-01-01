Imenik podjetij
Interactive Brokers
Interactive Brokers Plače

Plače Interactive Brokers se gibljejo od $11,558 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $400,000 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Interactive Brokers. Zadnja posodobitev: 11/25/2025

Programski inženir
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Analitik kibernetske varnosti
Median $280K
Vodja programskega inženirstva
Median $400K

Poslovne operacije
$109K
Podatkovni analitik
$116K
Podatkovni znanstvenik
$132K
Človeški viri
$85.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$11.6K
Pravno
$106K
Trženje
$106K
Oblikovalec produktov
$174K
Vodja produktov
$99.5K
Vodja projektov
$189K
Razpored pridobivanja

10%

LETO 1

15%

LETO 2

15%

LETO 3

15%

LETO 4

15%

LETO 5

15%

LETO 6

15%

LETO 7

Vrsta delnic
RSU

Pri Interactive Brokers so RSUs predmet 7-letnega razporeda pridobivanja:

  • 10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)

  • 15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 5th-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 6th-LETO (15.00% letno)

  • 15% se pridobi v 7th-LETO (15.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Interactive Brokers je Vodja programskega inženirstva z letnim skupnim plačilom $400,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Interactive Brokers je $160,026.

