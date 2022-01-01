Plače Interactive Brokers se gibljejo od $11,558 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $400,000 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Interactive Brokers. Zadnja posodobitev: 11/25/2025
10%
LETO 1
15%
LETO 2
15%
LETO 3
15%
LETO 4
15%
LETO 5
15%
LETO 6
15%
LETO 7
Pri Interactive Brokers so RSUs predmet 7-letnega razporeda pridobivanja:
10% se pridobi v 1st-LETO (10.00% letno)
15% se pridobi v 2nd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 3rd-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 4th-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 5th-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 6th-LETO (15.00% letno)
15% se pridobi v 7th-LETO (15.00% letno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.