Interac Platy

Platový rozsah Interac sa pohybuje od $54,953 v celkovej kompenzácii ročne pre Informacijski tehnolog (IT) na spodnom konci do $100,269 pre Analitik kibernetske varnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Interac. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $87.1K
Vodja izdelka
Median $60K
Znanstvenik podatkov
$65.4K

Informacijski tehnolog (IT)
$55K
Vodja programa
$81.1K
Analitik kibernetske varnosti
$100K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Interac je Analitik kibernetske varnosti at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $100,269. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Interac je $73,280.

