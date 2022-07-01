Adresár Spoločností
IntelyCare Platy

Platový rozsah IntelyCare sa pohybuje od $100,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $197,010 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov IntelyCare. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $148K
Vodja znanosti podatkov
$197K
Znanstvenik podatkov
$101K

Vodja oblikovanja izdelkov
$182K
Vodja izdelka
$116K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v IntelyCare je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $197,010. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v IntelyCare je $148,000.

