Intelcom Plače

Plače Intelcom se gibljejo od $60,476 skupnega letnega nadomestila za Information Technologist (IT) na spodnjem koncu do $105,874 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Intelcom. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programski inženir
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Vodja programskega inženiringa
$106K

Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Intelcom je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $105,874. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Intelcom je $82,130.

