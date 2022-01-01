Adresár Spoločností
Integral Ad Science
Integral Ad Science Platy

Platový rozsah Integral Ad Science sa pohybuje od $105,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $320,390 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Integral Ad Science. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $175K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $165K
Informacijski tehnolog (IT)
$320K

Prodaja
$106K
Vodja razvoja programske opreme
$269K
Arhitekt rešitev
$159K
Tehnični vodja programa
$131K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$109K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Integral Ad Science is Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $320,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integral Ad Science is $162,100.

Ďalšie zdroje