Intapp
Intapp Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Intapp znaša skupaj $188K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Intapp. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Skupaj na leto
$188K
Raven
L3
Osnovna plača
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$15K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Intapp?

$160K

Najnovejše prijave plač




Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Intapp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Intapp in United States znaša letno skupno plačilo $258,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Intapp za vlogo Programski inženir in United States je $185,000.

