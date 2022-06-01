Adresár Spoločností
Intapp
Intapp Platy

Platový rozsah Intapp sa pohybuje od $72,507 v celkovej kompenzácii ročne pre Računovodja na spodnom konci do $233,825 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intapp. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Oblikovalec izdelkov
Median $108K
Vodja izdelka
Median $144K
Računovodja
$72.5K

Informacijski tehnolog (IT)
$234K
Trženje
$102K
Vodja oblikovanja izdelkov
$95.5K
Vodja projekta
$164K
Prodaja
$120K
Razvijalec programske opreme
$119K
Vodja razvoja programske opreme
$129K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Intapp podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Intapp is Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

