Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Plače

Plače Insurance Corporation of British Columbia se gibljejo od $20,732 skupnega letnega nadomestila za Finančni analitik na spodnjem koncu do $100,500 za Poslovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Insurance Corporation of British Columbia. Zadnja posodobitev: 10/21/2025

Programski inženir
Median $58.4K
Poslovne operacije
$43.9K
Poslovni analitik
$101K

Besedilni pisec
$56K
Podatkovni znanstvenik
$80.8K
Finančni analitik
$20.7K
Vodja izdelkov
$101K
Tveganostni kapitalist
$23.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Insurance Corporation of British Columbia je Poslovni analitik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $100,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Insurance Corporation of British Columbia je $57,189.

