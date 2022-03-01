Adresár Spoločností
Insulet
Insulet Platy

Platový rozsah Insulet sa pohybuje od $37,192 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $201,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Insulet. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $143K
Strojni inženir
Median $81K
Biomedicinski inženir
$101K

Služba za stranke
$37.2K
Trženje
$185K
Vodja izdelka
$158K
Vodja projekta
$60.2K
Vodja razvoja programske opreme
$201K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$110K
Často kladené otázky

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Insulet to Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $201,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Insulet wynosi $110,445.

Ďalšie zdroje