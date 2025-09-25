Imenik podjetij
Instacart
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Instacart Arhitekt rešitev Plače

Arhitekt rešitev nadomestilo in Canada pri Instacart znaša CA$251K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$188K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Data Architect

Cloud Security Architect

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Instacart in Canada znaša letno skupno plačilo CA$377,548. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Instacart za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$199,248.

