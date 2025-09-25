Imenik podjetij
Instacart
Instacart Vodja izdelkov Plače

Vodja izdelkov nadomestilo in United States pri Instacart se giblje od $160K na year za L3 do $553K na year za L9. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $338K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
Product Manager 1
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
Product Manager 2
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
Senior Product Manager
$349K
$205K
$144K
$0
L6
Senior Product Manager 2
$389K
$212K
$172K
$6.1K
$160K

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Instacart in United States میں Vodja izdelkov کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $796,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Instacart میں Vodja izdelkov کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $338,000 ہے۔

Drugi viri