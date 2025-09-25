Imenik podjetij
  • Plače
  • Vodja podatkovne znanosti

  • Vse plače Vodja podatkovne znanosti

Instacart Vodja podatkovne znanosti Plače

Mediana Vodja podatkovne znanosti nadomestila in United States pri Instacart znaša skupaj $565K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Mediani paket
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Skupaj na leto
$565K
Raven
L7
Osnovna plača
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Instacart?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)



