Instacart
Povprečno Uspeh strank skupno nadomestilo in Canada pri Instacart se giblje od CA$115K do CA$164K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$131K - CA$155K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Uspeh strank pri Instacart in Canada znaša letno skupno plačilo CA$163,549. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Instacart za vlogo Uspeh strank in Canada je CA$115,196.

