Poslovni razvoj nadomestilo in United States pri Instacart znaša $201K na year za L6. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Instacart. Nazadnje posodobljeno: 9/25/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$223K - $259K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$197K$223K$259K$286K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Development 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Business Development 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Business Development 2
$201K
$146K
$55K
$0
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

50%

LETO 1

50%

LETO 2

Vrsta delnic
RSU

Pri Instacart so RSUs predmet 2-letnega razporeda pridobivanja:

  • 50% se pridobi v 1st-LETO (50.00% letno)

  • 50% se pridobi v 2nd-LETO (12.50% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Instacart in United States znaša letno skupno plačilo $285,600. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Instacart za vlogo Poslovni razvoj in United States je $196,800.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Instacart

