Inovalon Plače

Plače Inovalon se gibljejo od $43,675 skupnega letnega nadomestila za Arhitekt rešitev na spodnjem koncu do $276,375 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Inovalon. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Programski inženir
Median $100K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $132K
Podatkovni analitik
Median $100K

Poslovni analitik
Median $96K
Poslovni razvoj
$110K
Služba za stranke
$55.3K
Človeški viri
$190K
Svetovalni upravni strokovnjak
$276K
Vodja projekta
$146K
Prodaja
$49.8K
Vodja programskega inženiringa
$246K
Arhitekt rešitev
$43.7K
Pogosta vprašanja

A função com maior remuneração relatada na Inovalon é Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Inovalon é $105,223.

