Innovaccer Plače

Plače Innovaccer se gibljejo od $9,325 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $260,100 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Innovaccer. Zadnja posodobitev: 9/6/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $17.5K
Vodja izdelkov
Median $55.8K

Vodja programskega inženiringa
Median $67.7K
Podatkovni analitik
Median $9.3K
Oblikovalec izdelkov
Median $21.6K
Vodja podatkovne znanosti
$70.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$77.7K
Svetovalni upravni strokovnjak
$16.5K
Trženjske operacije
$11.8K
Vodja oblikovanja izdelkov
$260K
Prodaja
$11.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Innovaccer je Vodja oblikovanja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $260,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Innovaccer je $21,561.

