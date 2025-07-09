Imenik podjetij
Innotech
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Innotech Plače

Plače Innotech se gibljejo od $11,973 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $122,400 za Kemijski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Innotech. Zadnja posodobitev: 9/14/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $51K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

DevOps inženir

Podatkovni analitik
Median $39.8K
Poslovni analitik
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arhitekt rešitev
Median $68K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
Median $78.9K
Administrativni asistent
$22.7K
Kemijski inženir
$122K
Podatkovni znanstvenik
Median $31.3K
Informacijski tehnolog (IT)
$12K
Naložbeni bančnik
$41.8K
Pravni oddelek
$63.2K
Oblikovalec izdelkov
$38.8K
Vodja izdelkov
$60.2K
Vodja projekta
$91.4K
Kadrovik
$58.5K
Vodja programskega inženiringa
$66K
Tveganostni kapitalist
$41.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Innotech je Kemijski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $122,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Innotech je $50,958.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Innotech

Povezana podjetja

  • LinkedIn
  • Google
  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri