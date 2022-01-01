Adresár Spoločností
Inmar
Inmar Platy

Platový rozsah Inmar sa pohybuje od $79,600 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $224,400 pre Trženje na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Inmar. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $109K
Vodja znanosti podatkov
$188K
Znanstvenik podatkov
$110K

Finančni analitik
$86.7K
Človeški viri
$79.6K
Trženje
$224K
Vodja izdelka
$147K
Prodaja
$124K
Vodja razvoja programske opreme
$159K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Inmar je Trženje at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $224,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Inmar je $124,375.

