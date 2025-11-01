Imenik podjetij
Ingram Micro
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Ingram Micro Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in India pri Ingram Micro se giblje od ₹925K na year za Software Engineer II do ₹1.65M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.11M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ingram Micro. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Ingram Micro?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Ingram Micro in India znaša letno skupno plačilo ₹1,650,438. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ingram Micro za vlogo Programski inženir in India je ₹728,800.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ingram Micro

Povezana podjetja

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri