Programski inženir nadomestilo in India pri Ingram Micro se giblje od ₹925K na year za Software Engineer II do ₹1.65M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.11M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ingram Micro. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
