Infosys
  • Arhitekt rešitev

  • Podatkovni arhitekt

  • Canada

Infosys Podatkovni arhitekt Plače v Canada

Podatkovni arhitekt nadomestilo in Canada pri Infosys znaša CA$122K na year za JL5. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infosys. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
JL3B
Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
Solution Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
Senior Solution Architect
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Infosys so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni arhitekt pri Infosys in Canada znaša letno skupno plačilo CA$149,912. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Infosys za vlogo Podatkovni arhitekt in Canada je CA$121,313.

