Sistemski inženir nadomestilo in Pune Metropolitan Region pri Infosys se giblje od ₹388K na year za JL3B do ₹388K na year za JL3A. Mediana yearnega nadomestila in Pune Metropolitan Region znaša skupaj ₹400K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infosys. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
JL3B
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL3A
₹388K
₹388K
₹0
₹0
JL4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Infosys so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)