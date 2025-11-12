Infosys Sistemski inženir Plače v Greater Hyderabad Area

Sistemski inženir nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Infosys se giblje od ₹388K na year za JL3B do ₹1.17M na year za JL3A. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹413K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infosys. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice ( /yr ) Bonus JL3B Systems Engineer ( Začetna stopnja ) ₹388K ₹388K ₹0 ₹260.3 JL3A Senior Systems Engineer ₹1.17M ₹1.17M ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL5 Technology Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Prikaži 2 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic Options Pri Infosys so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Infosys ?

