Infosys Podatkovni inženir Plače v India

Podatkovni inženir nadomestilo in India pri Infosys se giblje od ₹789K na year za JL3A do ₹689K na year za JL4. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹671K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infosys. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹789K
₹789K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹689K
₹689K
₹0
₹0
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Infosys so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni inženir pri Infosys in India znaša letno skupno plačilo ₹1,242,081. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Infosys za vlogo Podatkovni inženir in India je ₹670,847.

