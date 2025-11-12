Imenik podjetij
Infosys
  • Plače
  • Oblikovalec produktov

  • UX oblikovalec

  • United States

Infosys UX oblikovalec Plače v United States

Mediana UX oblikovalec nadomestila in United States pri Infosys znaša skupaj $88.4K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infosys. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Mediani paket
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Skupaj na leto
$88.4K
Raven
L2
Osnovna plača
$88.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Infosys?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Infosys so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX oblikovalec pri Infosys in United States znaša letno skupno plačilo $130,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Infosys za vlogo UX oblikovalec in United States je $88,400.

