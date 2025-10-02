Programski inženir nadomestilo in United States pri Infor se giblje od $78.9K na year za Associate Software Engineer do $123K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $84K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
