Programski inženir nadomestilo in Sri Lanka pri Infor znaša LKR 2.78M na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Sri Lanka znaša skupaj LKR 3.18M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
