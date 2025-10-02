Imenik podjetij
Infor Programski inženir Plače v Greater Hyderabad Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Infor se giblje od ₹667K na year za Associate Software Engineer do ₹1.69M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹1.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Infor?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Infor in Greater Hyderabad Area znaša letno skupno plačilo ₹2,068,031. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Infor za vlogo Programski inženir in Greater Hyderabad Area je ₹1,207,534.

