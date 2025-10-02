Programski inženir nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Infor se giblje od ₹667K na year za Associate Software Engineer do ₹1.69M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹1.21M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
