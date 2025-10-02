Imenik podjetij
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Atlanta Area

Infor Programski inženir Plače v Atlanta Area

Programski inženir nadomestilo in Atlanta Area pri Infor se giblje od $99.8K na year za Software Engineer do $131K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Atlanta Area znaša skupaj $90K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Infor. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Infor?

Pogosta vprašanja

Drugi viri