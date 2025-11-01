Imenik podjetij
Mediana Vodstveni svetovalec nadomestila in Canada pri Info-Tech Research Group znaša skupaj CA$139K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Info-Tech Research Group. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
Info-Tech Research Group
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$139K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$139K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri Info-Tech Research Group in Canada znaša letno skupno plačilo CA$188,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Info-Tech Research Group za vlogo Vodstveni svetovalec in Canada je CA$139,200.

