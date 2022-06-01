Adresár Spoločností
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Platy

Platový rozsah Info-Tech Research Group sa pohybuje od $31,990 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $119,710 pre Prodaja na hornom konci.

$160K

Vodja projekta
Median $102K
Svetovalec za upravljanje
$61.7K
Prodaja
$120K

Razvijalec programske opreme
$32K
El puesto con el salario más alto reportado en Info-Tech Research Group es Prodaja at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,710. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Info-Tech Research Group es $81,643.

