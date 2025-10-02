Programski inženir nadomestilo in Greater Delhi Area pri Info Edge se giblje od ₹1.8M na year za Senior Software Engineer do ₹4.88M na year za Tech Lead/Team Lead. Mediana yearnega nadomestila in Greater Delhi Area znaša skupaj ₹2.01M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Info Edge. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
