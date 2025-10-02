Imenik podjetij
  Greater Delhi Area

Info Edge Programski inženir Plače v Greater Delhi Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Delhi Area pri Info Edge se giblje od ₹1.8M na year za Senior Software Engineer do ₹4.88M na year za Tech Lead/Team Lead. Mediana yearnega nadomestila in Greater Delhi Area znaša skupaj ₹2.01M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Info Edge. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Info Edge?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Info Edge in Greater Delhi Area znaša letno skupno plačilo ₹4,877,530. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Info Edge za vlogo Programski inženir in Greater Delhi Area je ₹2,065,751.

