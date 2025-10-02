Imenik podjetij
Info Edge
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Greater Delhi Area

Info Edge Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Delhi Area

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Greater Delhi Area pri Info Edge znaša skupaj ₹2.53M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Info Edge. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Skupaj na leto
₹2.53M
Raven
4a
Osnovna plača
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Info Edge?

₹13.94M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Info Edge in Greater Delhi Area znaša letno skupno plačilo ₹3,877,414. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Info Edge za vlogo Podatkovni znanstvenik in Greater Delhi Area je ₹2,516,122.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Info Edge

Povezana podjetja

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri