Infinidat Plače

Plače Infinidat se gibljejo od $35,638 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $111,440 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Infinidat. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Programski inženir
Median $84.3K

Backend programski inženir

Poslovni analitik
$93.5K
Operacije službe za stranke
$35.6K

Trženje
$111K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Infinidat je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $111,440. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Infinidat je $88,927.

