Adresár Spoločností
Inetum
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Inetum Platy

Platový rozsah Inetum sa pohybuje od $19,857 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik podatkov na spodnom konci do $162,089 pre Poslovne operacije na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Inetum. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $33K

Polno-stack programski inženir

Poslovne operacije
$162K
Poslovni analitik
$48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analitik podatkov
$19.9K
Informacijski tehnolog (IT)
$37K
Svetovalec za upravljanje
$25.2K
Vodja izdelka
$30.5K
Vodja projekta
$38.3K
Arhitekt rešitev
$42.1K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Kõrgeima palgaga roll Inetum on Poslovne operacije at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $162,089. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Inetum mediaan aastane kogukompensatsioon on $36,991.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Inetum

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Flipkart
  • Facebook
  • Uber
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje