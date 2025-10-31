Imenik podjetij
Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in India pri Indus Valley Partners se giblje od ₹509K do ₹708K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indus Valley Partners. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹545K - ₹642K
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹509K₹545K₹642K₹708K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Indus Valley Partners?

Vključeni nazivi

Podatkovni arhitekt

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Indus Valley Partners in India znaša letno skupno plačilo ₹708,275. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indus Valley Partners za vlogo Arhitekt rešitev in India je ₹508,505.

