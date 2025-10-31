Imenik podjetij
Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Cyprus pri inDriver znaša skupaj €99.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete inDriver. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Skupaj na leto
€99.5K
Raven
hidden
Osnovna plača
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri inDriver in Cyprus znaša letno skupno plačilo €108,847. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri inDriver za vlogo Vodja programskega inženirstva in Cyprus je €99,517.

