Mediana Programski inženir nadomestila in Cyprus pri inDriver znaša skupaj €66.6K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete inDriver. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Skupaj na leto
€66.6K
Raven
Senior
Osnovna plača
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri inDriver in Cyprus znaša letno skupno plačilo €83,770. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri inDriver za vlogo Programski inženir in Cyprus je €65,536.

