Mediana Oblikovalec produktov nadomestila in Kazakhstan pri inDriver znaša skupaj KZT 23.16M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete inDriver. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Skupaj na leto
KZT 23.16M
Raven
Middle
Osnovna plača
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Bonus
KZT 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri inDriver in Kazakhstan znaša letno skupno plačilo KZT 33,306,949. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri inDriver za vlogo Oblikovalec produktov in Kazakhstan je KZT 23,155,177.

