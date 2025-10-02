Imenik podjetij
Indra Strojni inženir Plače v Madrid Metropolitan Area

Mediana Strojni inženir nadomestila in Madrid Metropolitan Area pri Indra znaša skupaj €35K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indra. Nazadnje posodobljeno: 10/2/2025

Mediani paket
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Skupaj na leto
€35K
Raven
L2
Osnovna plača
€35K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Indra?

€142K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Izvozi podatke

Prispevaj

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Radio Frequency Engineer

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Strojni inženir at Indra in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €46,644. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indra for the Strojni inženir role in Madrid Metropolitan Area is €29,810.

