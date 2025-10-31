Imenik podjetij
indie Semiconductor
Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri indie Semiconductor znaša skupaj CA$125K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete indie Semiconductor. Nazadnje posodobljeno: 10/31/2025

Mediani paket
company icon
indie Semiconductor
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$125K
Raven
L3
Osnovna plača
CA$99.4K
Stock (/yr)
CA$25.1K
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri indie Semiconductor?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri indie Semiconductor in Canada znaša letno skupno plačilo CA$157,751. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri indie Semiconductor za vlogo Programski inženir in Canada je CA$109,459.

