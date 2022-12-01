Adresár Spoločností
IndiaMART
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

IndiaMART Platy

Platový rozsah IndiaMART sa pohybuje od $6,585 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $28,744 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov IndiaMART. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $13.8K

Polno-stack programski inženir

Backend programski inženir

Vodja izdelka
Median $28.7K
Prodaja
$6.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tvegan kapitalist
$11.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at IndiaMART is Vodja izdelka with a yearly total compensation of $28,744. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IndiaMART is $12,839.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre IndiaMART

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Amazon
  • Coinbase
  • Dropbox
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje