Indeed
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • San Francisco Bay Area

Indeed Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Indeed se giblje od $145K na year za L0 do $509K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $318K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indeed. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L0
(Začetna stopnja)
$145K
$137K
$8.8K
$0
L1
Software Engineer I
$168K
$137K
$18.1K
$12.4K
L2
Software Engineer II
$226K
$168K
$40.5K
$18.2K
L2-II
Senior Software Engineer
$306K
$215K
$66K
$25.4K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Indeed in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $508,679. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indeed za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $338,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Indeed

Drugi viri