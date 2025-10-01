Imenik podjetij
Indeed Programski inženir Plače v India

Programski inženir nadomestilo in India pri Indeed se giblje od ₹3.56M na year za L1 do ₹10.11M na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹9.42M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indeed. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L0
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Software Engineer I
₹3.56M
₹2.7M
₹627K
₹233K
L2
Software Engineer II
₹7.59M
₹3.85M
₹3.32M
₹421K
L2-II
Senior Software Engineer
₹10.24M
₹5.29M
₹4.39M
₹563K
₹13.94M

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Indeed in India znaša letno skupno plačilo ₹13,439,741. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indeed za vlogo Programski inženir in India je ₹8,183,921.

