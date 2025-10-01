Imenik podjetij
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Greater Hyderabad Area

Indeed Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Hyderabad Area

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Indeed znaša ₹3.69M na year za L1. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹4.05M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indeed. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L0
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L1
Data Scientist I
₹3.69M
₹3.08M
₹417K
₹192K
L2
Data Scientist II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2-II
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 3 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Podatkovni znanstvenik at Indeed in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹13,609,547. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Podatkovni znanstvenik role in Greater Hyderabad Area is ₹4,158,649.

