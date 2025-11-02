Imenik podjetij
  • Plače
  • Podatkovni analitik

  • Vse plače Podatkovni analitik

Indeed Podatkovni analitik Plače

Podatkovni analitik nadomestilo in United States pri Indeed se giblje od $120K na year za L1 do $158K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $100K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$120K
$96.7K
$12.3K
$11.3K
L2
$151K
$124K
$14.2K
$13.3K
L3
$152K
$120K
$17.9K
$13.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Indeed in United States znaša letno skupno plačilo $197,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indeed za vlogo Podatkovni analitik in United States je $145,000.

