Povprečno Služba za stranke skupno nadomestilo in India pri Indeed se giblje od ₹769K do ₹1.12M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Indeed. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹882K - ₹1.01M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.4%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Indeed so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (8.32% četrtletno)

  • 33.4% se pridobi v 3rd-LETO (8.35% četrtletno)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri Indeed in India znaša letno skupno plačilo ₹1,119,704. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Indeed za vlogo Služba za stranke in India je ₹768,610.

