Incorta Programski inženir Plače v Greater Cairo

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Cairo pri Incorta znaša skupaj EGP 1.48M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Incorta. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Skupaj na leto
EGP 1.48M
Raven
Senior
Osnovna plača
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Incorta?

EGP 7.88M

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Drugi viri