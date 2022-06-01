Adresár Spoločností
Included Health
Included Health Platy

Platový rozsah Included Health sa pohybuje od $114,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $332,655 pre Poslovne operacije na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Included Health. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Polno-stack programski inženir

Vodja izdelka
Median $219K
Administrativni asistent
$125K

Poslovne operacije
$333K
Analitik podatkov
$134K
Znanstvenik podatkov
$325K
Finančni analitik
$115K
Oblikovalec izdelkov
$186K
Vodja programa
$208K
Vodja projekta
$137K
Kadrovik
$166K
Vodja razvoja programske opreme
$265K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$286K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Included Health podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Included Health je Poslovne operacije at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $332,655. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Included Health je $197,003.

